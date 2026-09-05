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कानों में बड़ी-बड़ी बालियाँ हों…

usha shukla

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                            ज़रूरी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में हरी चूड़ियाँ दिखाई दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर बिंदी सजी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानों में बड़ी-बड़ी बालियाँ हों…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत के उस रूप को भी प्रणाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसके हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*लाल पेन, सफेद चॉक और डस्टर* हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि औरत सिर्फ़ श्रृंगार से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी **काबिलियत, मेहनत और पहचान** से भी खूबसूरत होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वह घर की चौखट संभालती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बच्चों का भविष्य सँवारती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी हाथ में चॉक लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी पीढ़ी को ज्ञान का रास्ता दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके माथे की बिंदी जितनी सुंदर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हाथों की मेहनत भी उतनी ही सम्माननीय है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत के हर उस रूप को प्रणाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने होने का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कर्मों से लिखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ऊषा शुक्ला
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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