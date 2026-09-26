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ज़रा शाम ढले आ जाना

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                            ज़रा शाम ढले आ जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा शाम ढले आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल मेरे संग बिताना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ किस्से तुम कहना मुझसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मैं मन की सुनाऊँगी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की हल्की-सी गर्माहट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों को फिर महकाऊँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ की धीमी रोशनी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के दीप जलाएँगे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते लम्हों की खुशबू लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने फिर सजाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी भी गीत बनेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम मेरे पास आओगे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी-सी इन शामों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग नए भर जाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बस हल्का-सा मुस्कुरा देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मौसम-सी खिल जाऊँगी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी एक मधुर मुस्कान पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शिकवा भूल जाऊँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी बातों की नरमी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का दर्द बहल जाएगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना-सूना यह मन मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जैसे गा जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों-बातों में यूँ ही शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त कहीं ठहर जाएगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुहानी-सी शाम का पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर याद आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल तुम मेरे हो जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल मैं तुम्हारी हो जाऊँ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन छोटी-छोटी खुशियों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की धुन फिर गुनगुनाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जब लौटो अपनी राहों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वादा साथ ले जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी मन थोड़ा उदास हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा शाम ढले आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चाय की प्याली होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी यादों का सिलसिला;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आओगे तो इस आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिल उठेगा हर एक गिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढले बस इतना करना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े पर दस्तक देना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी बातें आँखें कह देंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बस अपना साथ ले आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई शिकवा, ना कोई सवाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कुछ पल मेरे बन जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी मन को मेरी याद आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा शाम ढले आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नीरजा वकील 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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