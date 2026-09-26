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ज़माना ऑनलाइन है

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                            ज़माना ऑनलाइन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह आँख जब खुलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ोन हमें जगाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में कोई बात करे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैसेज कर”—बतलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते सारे ग्रुप में हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलना अब बेकार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मदिन पर ‘GIF’ भेज दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझो पूरा प्यार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना ठंडा होता जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ोटो गरम दिखाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे बैठे चार जनों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोस्ट पे वाहवाही पाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे फ़िल्टर से चमके हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का दाग़ पुराना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीरों में जन्नत दिखती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में रोज़ फ़साना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ी न पुस्तक एक मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बहुत बरसाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो रीलों से जग को समझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु बनकर समझाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच बेचारा पैदल चलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ जहाज़ से आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाँच अभी पूरी भी न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ैसला वायरल हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान किए दो कंबल लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस कैमरे बुलवाए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठिठुर रहे इंसान से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने चेहरे दिखलाए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेहत की चिंता भारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़िटनेस ऐप मँगाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम गिने हैं दस हज़ार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल कुत्ता घुमाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज़ की किस्तें रोती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रांड अमीरी दिखलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘सेल’ में जो ज़रूरत न थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही ख़रीदकर लाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम पड़ा है मेज़ के नीचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीटिंग ऊपर जारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने काम किया चुपके से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ‘क्रेडिट’ सरकारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में चारों साथ मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका कमरा अलग हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाई-फ़ाई जब बंद हुआ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार से परिचय हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा बोला—“पापा सुनिए,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा फ़ोन चलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ‘फैमिली वैल्यूज़’ पर वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंबा लेख लिख जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरक़्क़ी ने सब कुछ दे डाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस थोड़ा एहसास गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया मुट्ठी में आ बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों से अपना हाथ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे जुड़ने की चाहत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से रिश्ता टूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माना ऑनलाइन होते-होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान कहीं पर छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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