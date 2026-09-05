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योग — तन से चेतन तक

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                            योग — तन से चेतन तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग अगर बस आसन होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन तक आकर रुक जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस न जुड़ती अंतर्मन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को कौन सँभाल पाता?॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन साधते ऋषियों ने जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर अपना सत्य था पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास, ध्यान और संयम जोड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का विज्ञान बनाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतंजलि ने सूत्रों में बाँधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग का दर्शन ज्ञान पुराना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन से मन, फिर मन से चेतन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखा ख़ुद को स्वयं पहचानना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन को साधे, मन को थामे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वासों में संगीत जगाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से ख़ुद का मेल कराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग हमें संतुलन सिखाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य नमस्कारों की लय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग-अंग में ऊर्जा आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताड़ासन की सहज स्थिरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन को संतुलन समझाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्षासन में तन जब ठहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी अपना केंद्र बनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भुजंगासन की सहज गति से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन में लचक सहज बढ़ जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसन केवल मोड़ नहीं तन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन की भाषा पढ़ना आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से ख़ुद का मेल कराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग हमें संतुलन सिखाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस अगर बेचैन हुई तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी उसके संग है भागे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लय में आती श्वास जहाँ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर का सन्नाटा जागे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुलोम-विलोम की लय में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वासों को विस्तार मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रामरी की गूँज के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को सहज विराम मिले॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों पर जब ध्यान टिके तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी धीरे थमना पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से ख़ुद का मेल कराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग हमें संतुलन सिखाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ रही दुनिया के पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी हर दिन दौड़ रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-सुविधाएँ बढ़ती जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैन कहीं पर छूट रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद, थकान और मन की उलझन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की रफ़्तार बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसन, श्वसन और ध्यान की आदत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनचर्या में लय ले आए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोग मिटाने का दावा कैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग सजग जीवन अपनाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से ख़ुद का मेल कराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग हमें संतुलन सिखाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक हो या उम्र ढली हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी क्षमता साथ रखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना तन सहज स्वीकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही अभ्यास रखो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग नहीं प्रतियोगिता कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने कितना तन झुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कल से बेहतर होना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग ने यह दर्शन सिखाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों से जीत नहीं यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद पर अपना राज सिखाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से ख़ुद का मेल कराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग हमें संतुलन सिखाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की यह ज्ञान-धरोहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमाओं में बँध न पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक्कीस जून की विश्व-पुकार ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर योग की अलख जगाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुंबई की भोर हो चाहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एडिलेड की शाम सुहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्यूयॉर्क से लंदन तक पहुँची,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की यह रीत पुरानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश बदलें, भाषा बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग सभी को पास है लाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से ख़ुद का मेल कराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग हमें संतुलन सिखाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग अगर बस काया होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काया के संग ढल जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर महज़ व्यायाम ही होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को कैसे छू पाता?॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग तो अपने भीतर जाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने होने को पहचानना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आती-जाती साँस के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सम्मान जानना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन की शक्ति, मन की शांति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों का यह मेल कराता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से ख़ुद का मेल कराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग हमें संतुलन सिखाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया जीती, शिखर भी जीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन क्यों हार रहा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ अपने वश में करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से क्यों इंसान पराया?॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत बड़ी वह नहीं कि जग पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना तुम अधिकार जताओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत बड़ी है अपने मन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अनुशासन में लाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत ने सदियों पहले ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का यह मर्म बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से ख़ुद का मेल कराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग ने जग को राह दिखाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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