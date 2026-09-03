ये दौर है पूरा कंपीटिशन

ये दौर है पूरा कंपीटिशन।

बेरोजगारी का है इन्फेक्शन।।

युवाओं की क्या होगी कंडीशन।

हे मित्र तू फाइट कर दे ये कंपीटिशन।।

- रमन सिंह गोठवाल

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एक घंटा पहले