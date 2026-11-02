हे अर्जुन ! खुद लड़ना होगा।

कर्म-प्रधान जगत की रचना,

खुद कर्तव्य निभाना होगा।

कर्मों की वेदी पर चढ़कर,

निज अस्तित्व बनाना होगा॥



कालचक्र की गति के सम्मुख,

सबको शीश झुकाना होगा।

सृष्टि-रचयिता 'राम' बने तो ,

उनको भी वन जाना होगा॥



हो सिंहासन या शिलाखंड,

सबको भार उठाना होगा।

हो सुख-सौरभ या दुःख-दावानल,

सबमें समभाव दिखाना होगा॥



नियति-नियोजित पथ पर चलकर,

खुद इतिहास बनाना होगा।

वज्रपात सहकर भी तुझको,

निज संकल्प बचाना होगा॥



भाग्य-ललाट लिखा जो विधि ने,

वह तुझको सहना होगा।

कंटकाकीर्ण धरा पर तुझको,

रक्त-सिक्त पग धरना होगा॥



यह वसुधा एक समरभूमि है,

अविचल आगे बढ़ना होगा।

सबके हिस्से कृष्ण न आते,

हे अर्जुन! खुद लड़ना होगा॥



सबके हिस्से कृष्ण न आते,

हे अर्जुन! खुद लड़ना होगा।

हे अर्जुन! खुद लड़ना होगा।।।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

55 मिनट पहले