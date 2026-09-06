उठ जाओ नारी तुम

उठ जाओ नारी तुम

कब तक सोते रहोगे।

अपने आप को तुम तो

कितना मार के जीयोगे।||१||



दुनिया क्या बोलेगा

खुद को थोड़ा देखो तुम।

कबतक मर के जियेगी अबतो खुद जियो

तुम।||२||





दुनिया तो एक खेल है

कबतक खेलते रहोगे,

अपने आपको तुम तो कितना तोड़के जीयोगे।||३||



अबतो उठ जाओ तुम कुछ तो कर दिखाओ तुम ।

अपने मन के बात को, अबतो कर दिखाओ तुम।||४||



समाज तो

कुछ बोलेगा अपना मन तोड़ेगा,तुम ना सुनो उनके बात।

अबतो उठ जाओ तुम कुछ तो कर दिखाओ तुम।||५||

-हिमेश कुमार बारीक्

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

43 मिनट पहले