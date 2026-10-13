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वृद्ध आश्रम में माता-पिता क्यों हैं।

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                            वृद्ध आश्रम में माता-पिता क्यों हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा यह दौर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी यह बदलती चाल है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवाओं के मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा यह नया ख्याल है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन हाथों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थामी थी उँगली हमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही माँ-बाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हो गए लाचार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलीशान गाड़ियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पालतू सैर करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और माता-पिता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृद्ध आश्रमों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की राह तकते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुविधाओं के अंबार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-आँगन के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अपने ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हो जाते हैं अजनबी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृद्ध आश्रम के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शांत कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठी थी एक माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर झुर्रियों का इतिहास था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आँखों में अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे के लौट आने का विश्वास था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन बेटा आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औपचारिक मुस्कान लिए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो ममता का ऋण चुकाने नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ एक औपचारिकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निभाने आया हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“माँ, तुम्हारे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या कर सकता हूँ?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने काँपती आवाज़ में कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ कुछ पंखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगवा देना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा चौंक गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“माँ, अब तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ही दिन शेष हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर इसकी क्या आवश्यकता?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ मुस्कुराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में नमी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शब्दों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सबसे बड़ा सत्य—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तो बिना पंखे के भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी उम्र काट ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी संतान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे यहाँ छोड़ जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना पंखे के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे नींद न आए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना सुनते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे की आँखें झुक गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का आवरण टूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंतरात्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन होकर रो पड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता बोझ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उनका सम्मान करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके घरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कारों की सुगंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों तक महकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म का चक्र अटल है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जो अपने माता-पिता को दोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी संतान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें लौटाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, ऐसा समाज बनाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ वृद्ध आश्रमों की आवश्यकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन-प्रतिदिन कम होती जाए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता का सम्मान हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का दीप जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी माँ की आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही बच्चों की राह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ताकें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बुज़ुर्गों के चेहरे की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर झुर्री में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान की चमक हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उनके जीवन की संध्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों के स्नेह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशन हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- नीरजा वकील नीर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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