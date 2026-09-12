वोटो की मशक्कत

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                            चुनावी मौसम आया, वादों की बरसात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली-गली में होने लगी, नेताओं की बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जो पहचानते न थे, आज बने हमदर्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वोटों की खातिर बदल गए, उनके सारे दर्द।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ जोड़कर द्वार-द्वार पर, करते हैं प्रणाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतदाता को अपना कहकर, लेते हैं हर नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं विकास के सपने हैं, कहीं योजनाओं की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चौखट पर सुनने को मिलती, मीठी-मीठी बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की प्याली संग होती, राजनीति की चर्चा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे मिलेगा वोट—यही है, सबसे बड़ी मशक्कत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतदाता भी सजग हुआ है, रखता पूरा हिसाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच बरस के कर्मों का अब, देता सही जवाब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाति-धर्म के मोह में बहें, न लालच में आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच-समझकर अपने मत का, सच्चा मोल चुकाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारी शान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक मत से बनता है, देश का नया विधान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेता चाहे जितनी कर लें, वोटों की मशक्कत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता के जागे मत से ही, बदलेगी यह हुकूमत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच-समझकर बटन दबाएँ, रखें देश का मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजग नागरिक के हाथों में, लोकतंत्र की जान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वोट पड़े जब योग्य हाथ में, तभी बने विकास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत की ताकत से ही होगा, भारत का उजास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अतिशा माथुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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