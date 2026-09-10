आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Usi Pal main Thehra Rahaa
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

उसी पल में ठहरा रहा

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            उसी पल में ठहरा रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे मिलता तो हँसता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द दिल में दबाता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग समझे कि खुश हूँ बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी हँसकर जताता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ के साथ चलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अकेला ही चलता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आगे निकलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी पल में ठहरा रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर वही था, वही रास्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कमरे, वही खिड़कियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब तो अपनी जगह पर मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस न थीं अब वो आहटें वहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में हर दिन गुज़रता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कोना मगर चुप रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आगे निकलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी पल में ठहरा रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढलती तो लगता मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अभी लौट आओगे फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आहट जो होती कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव दर तक चले जाते फिर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर तो हर बार खुलता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल किसी को बुलाता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आगे निकलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी पल में ठहरा रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़त पुराने हटा भी दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब निशाँ भी मिटा ही दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी तस्वीर रख दी परे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे किस्से भुला भी दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नज़र से उतरता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरे दिल में गहरा रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आगे निकलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी पल में ठहरा रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन ने दुनिया में उलझा लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात ने फिर तुम्हारा किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन में खुद को सँभाले रखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात ने फिर किनारा किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन उजालों में ढलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात में दर्द जगता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आगे निकलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी पल में ठहरा रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको रोका नहीं था कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको वापस बुलाया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी राहों में आया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हक़ भी जताया नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो अपनी डगर चल दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल दुआएँ ही देता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आगे निकलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी पल में ठहरा रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न शिकवा, शिकायत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई तुमसे चाहत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जहाँ हो, वहीं खुश रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे बढ़कर इबादत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी जीना तो सीखता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रिश्ता मगर रह गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आगे निकलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी पल में ठहरा रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मुद्दत के बाद ये लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द भी अपना लगता मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नहीं हो तो शिकवा भी क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद होना ही काफ़ी मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी आगे निकलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तुम्हारा ही मुझमें रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आगे निकलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी पल में ठहरा रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
38 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree