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ठान लिया

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                            ठान लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान लिए आचार्य खड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजसभा ने मान न जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता अपने मद में डूबी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्वत्ता का मोल न माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरी सभा में अपमान मिला तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सामर्थ्य दिखलाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठान लिया, अब ठान लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास नया रच जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिखा खुली तो प्रण भी जागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में दृढ़ संकल्प जगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सेना थी, न सिंहासन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि का बस दीप जला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध नहीं, अब कर्म पथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मान बनाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठान लिया, अब ठान लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास नया रच जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बालक में तेज़ था देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावी सम्राट का आधार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रगुप्त को साथ लिया फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बना उसका हथियार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर में सम्राट छिपा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको आज तराशना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठान लिया, अब ठान लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास नया रच जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति का मर्म सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध-कला का ज्ञान दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली हार से पाठ लिया फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई नीति को मान दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मिली तो रुकना कैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से कदम बढ़ाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठान लिया, अब ठान लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास नया रच जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा से अभियान बढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे मान बढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंद-सिंहासन अंततः टूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौर्य-ध्वज सम्मान से चढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दरबार ने मान न जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको सत्य दिखाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठान लिया, अब ठान लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास नया रच जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपमानों का उत्तर केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में प्रतिकार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म स्वयं पहचान बनें जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे बढ़कर वार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोकर को सोपान बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पथ खुद पाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठान लिया, अब ठान लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास नया रच जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाणक्य केवल नाम नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृढ़ संकल्प की अमर कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान अगर पुरुषार्थ से जुड़ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदल सके तकदीर पुरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने तुमको कम आँका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सोच समय गँवाना क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठान लिया, अब ठान लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास नया रच जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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