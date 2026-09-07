तेरा नाम

बड़े आसान शब्दों में तेरा नाम लिखता हूं,

दिल के कलम से एक पैगाम लिखता हूं।

तू कहे तो शरारत,

मैं तो मोहब्बत सरेआम लिखता हूं।

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15 मिनट पहले