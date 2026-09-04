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स्वादों का हिंदुस्तान

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                            स्वादों का हिंदुस्तान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जम्मू-कश्मीर की वादी महके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केसर-कहवा मन बहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लद्दाख़ का थुकपा भाप उठाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्फ़ीली रातें गर्म बनाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमाचल की धाम सजे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव-पर्व का रंग चढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तराखंड की बाल मिठाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत की मिठास जगाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंजाब में लोहड़ी दहके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साग-मक्की संग प्यार बढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाणा की बाजरे-रोटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लस्सी संग मुस्कान सजाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाटी, पर्वत, खेत बदलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाद मगर रिश्ते पहचाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर थाली की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खुशबू हिंदुस्तानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली की गलियों में महके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोले-कुलचे रंग जमाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंडीगढ़ के चोले-भटूरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंजाब-हरियाणा मेल कराएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश में होली आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुझिया घर-घर नेह बढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजस्थान की दाल-बाटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूरमा मरुधर स्वाद जगाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मध्य प्रदेश की पोहा-जलेबी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह-सुबह मुस्कान सजाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुजरात का उंधियू महके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तरायण का रंग चढ़ाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोली बदले, भेष बदलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन दिल से दिल मिलवाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर थाली की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खुशबू हिंदुस्तानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाराष्ट्र में बप्पा आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोदक का जब भोग चढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोवा की बेबिंका मीठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिगमो के संग रंग सजाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-सागर का मेल दिखाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत्तीसगढ़ का चीला-फरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान-धरा की शान बढ़ाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिहार में छठ का सूरज उतरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठेकुआ श्रद्धा साथ सजाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झारखंड का धुस्का महके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-माटी का स्वाद जगाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे बदलें, आँच बदलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी अपना रंग मिलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर थाली की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खुशबू हिंदुस्तानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंगाल में दुर्गा माँ आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोग की खिचड़ी नेह बढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओडिशा का महाप्रसाद भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगन्नाथ का भाव जगाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिक्किम के मोमो की भापें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत का अपनापन लाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असम में बिहू संग पीठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्सव की मिठास बढ़ाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघालय की जादोह थाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ी पहचान बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुणाचल के मोमो-थुकपा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर की गर्माहट लाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरब की हर राह निराली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाद सभी को पास बुलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर थाली की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खुशबू हिंदुस्तानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागालैंड के धुएँ के व्यंजन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी परंपरा महकाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मणिपुर की इरोम्बा थाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के अहसास जगाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिज़ोरम की सादी-सी बाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली का स्वाद सुनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिपुरा की मुई बोरोक भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी माटी पास बुलाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंध्र का पुलिहोरा महके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उगादी नव उल्लास जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेलंगाना की सकिनालु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संक्रांति का मान बढ़ाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर भले हों राहें इनकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाद सभी को पास बुलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर थाली की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खुशबू हिंदुस्तानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्नाटक की बिसी बेले भात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैसूर पाक मिठास बढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमिलनाडु का पोंगल महके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गन्ना-चावल संग मुस्काए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केरल में ओणम जब आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सद्या केले-पात सजाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुडुचेरी की थाली मिलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमिल-फ़्रांसीसी रंग दिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्षद्वीप में नारियल महके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर अपनी बात सुनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंडमान-निकोबार की थाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वीपों का संसार सजाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर, पर्वत, खेत अलग हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अपनी सौगात लुटाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर थाली की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खुशबू हिंदुस्तानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईद की सेवइयाँ जब महकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवाली की मिठाई आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुपर्व का लंगर बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रिसमस अपना केक खिलाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना केवल भूख नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों का सम्मान पुराना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निवाला साथ जो बाँटें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना लगता हर अनजाना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली छोटी पड़ जाए शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत के पकवान बड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम अलग हों, स्वाद अलग हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी सारे साथ खड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी बाँटो, रिश्ते जुड़ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हमारी रीत पुरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर थाली की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खुशबू हिंदुस्तानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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