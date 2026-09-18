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" कुछ ख़्वाब उम्र भर साथ चलते हैं”

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                            और जब ज़िंदगी के आख़िरी छोर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मुझसे पूछेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मोहित, ताउम्र क्या किया तुमने?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद मैं मुस्कुराकर कहूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“एक ख़्वाब से प्रेम किया था…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ख़्वाब से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका नाम UPPCS था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबों के पन्नों में उसे ढूँढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातों की तन्हाई में उसे जिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असफलताओं के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह उसी के लिए उठता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगा बहुत दूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगा बस अब मिल ही जाएगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मैंने चलना नहीं छोड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कोई पूछेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्या वो ख़्वाब तुम्हें मिला?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शायद कहूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मिला या नहीं, ये तो वक़्त बताएगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उसे पाने की कोशिश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो मोहित बन गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे देखकर मुझे खुद पर गर्व होगा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ ख़्वाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ हासिल करने के लिए नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए भी आते हैं। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— मोहित 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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