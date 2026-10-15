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सीता समाईं, राम पुकारें

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                            सीता समाईं, राम पुकारें
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभा जुड़ी थी, सीता आईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों सुत थे साथ खड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम निहारें उन चेहरों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में स्नेह उमड़ पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लव-कुश को पास बुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम भुजाएँ खोल रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्रों में वैदेही की छवि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगे नयन सँजो रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि वाल्मीकि उठकर बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप का अपना साक्ष्य दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता की निर्मल निष्ठा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको सत्य प्रमाण दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर ऊँचा था, नयन सजल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख पर गहरी शांति रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम बसे थे अंतर्मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविचल उनकी प्रीति रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-पथ हो या राजमहल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समर्पण साथ रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख ने परिवेश बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उनका प्रेम रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर जोड़कर खड़ीं जानकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती माँ का ध्यान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-वचन-कर्म की निष्ठा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सत्य निवेदन किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की गोद में वैदेही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने बेटी को अपनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन चरणों ने वन-पथ नापे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको अपने अंक बिठाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ को जाते देख लव-कुश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हे हाथ रहे फैलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झलक की आस लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ से दृष्टि हटा न पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता समाईं, राम पुकारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर करुणा से भर गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस माटी ने उन्हें समेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर आँसू बिखर गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता का मौन, राम की पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों में बस प्यार रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि के लिखे वियोग में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अटूट विश्वास रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम के नयनों में सीता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँहों में सुत सिमट गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की स्मृति थामे तीनों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूजे का दुःख सह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि ने लिखी कठिन विदाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के बंधन टूट न पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता जब धरती में समाईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम भी अश्रु रोक न पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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