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शबरी के बेर

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                            बरसों पथ को बुहार रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में राम निहार रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आएँगे प्रभु एक दिवस तो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस विश्वास में जी रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र ढली, विश्वास न हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-नाम ही श्वास रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन से चुनकर बेर वो लाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक को चखती जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खट्टा बेर अलग कर देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठा प्रभु के लिए बचाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल छोटा था, भाव बड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में बस उल्लास रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम पधारे द्वार शबरी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुल गए भाग्य उस कुटिया के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँप रहे थे हाथ खुशी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर आए थे नयन भक्ति से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी राह में उम्र बिताई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही विश्वास रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चख-चख बेर प्रभु को देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख की ओर निहारती रहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे राम को खट्टा न मिले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी-सी चिंता रहती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु ने फल का स्वाद न देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति का ही स्वाद रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मण ने मर्यादा देखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम ने निर्मल ममता देखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको जग ने जूठा समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु ने उसमें श्रद्धा देखी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ओर था नियम जगत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ओर विश्वास रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोककथा यह बात सुनाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-पीढ़ी सीख सिखाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन बेरों को तुच्छ समझकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर था फेंका जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठुकराया जो भाव कभी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के ही पास रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लक्ष्मण पर संकट आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणों पर था तम-सा छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संजीवनी की खोज में हनुमत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा पर्वत उठा के लाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोक कहे—उस औषधि में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शबरी-प्रेम का अंश रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको छोटा मान रहे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसको जान न रहे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके भीतर कौन-सा हीरा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से पहचान न रहे हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान मिला जब भाव हृदय को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का संदेश रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन से पूजा पूर्ण न होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैभव से भक्ति नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में यदि अपनापन न हो तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्पण में भी शक्ति न होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी भर वे बेर थे लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें पूरा प्यार रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शबरी केवल कथा नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति कोई प्रथा नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ अपना है, प्रेम से देना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे बड़ी आराधना नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम को फल की भूख कहाँ थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों का स्वीकार रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रभु का वास रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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35 मिनट पहले

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