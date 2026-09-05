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अब ना किसी का सिंदूर हूं मैं

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                            आदि हूं मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनादि हु मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शमशान का स्वादी हूं मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना वीर हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना प्रिया हूं मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ना किसी का सिंदूर हूं मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना आज हु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना काल हु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस में केवल एक याद हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले तुम्हारे पास हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी शमशान का अब मैं लाश हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना नाम हु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जात हु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना मैं कोई बात हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वक्त के मैं साथ हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैं केवल लाश हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना पुत्र हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना शत्रु हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना किसी का मित्र हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस संसार की मैं याद हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि शमशान का अब मैं लाश हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आश हु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना निराश हु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल में एक श्वास हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सबके लिए मैं खास हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैं केवल एक लाश हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुरू होगी नई कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं यह सोचा करता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लकड़ी की बानी सैया पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं सोया करता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखो से बने चद्दर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं ओढ़अा करता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शमशान का अब मैं लाश हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए सारी बातें करता हूं।। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
46 मिनट पहले

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