राष्ट्रध्वज के पुष्प

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                            शपथ मातृभूमि की है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कतरा-कतरा मिट जायेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू की एक-एक बूंद से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम गौरवदीप जलाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे जीवन हो या जवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ तुझ पर लुटाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे सपूतों की श्रृंखला में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और कड़ी जोड़ जायेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम राणा सांगा हैं-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणभूमि में लड़ते-लड़ते मर जायेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीश कटे सो कट जाये ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़ तलवार चलायेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्सी घाव तन पर खाकर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुश्मन को थररायेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भगतसिंह हैं -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु की डोली में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमरत्व की दुल्हन लाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सैनिक नहीं आग हैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वतों को पिघला देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुश्मन के अरमानों की लंका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धू-धू कर जला देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे प्यासे लड़कर भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम युद्धवीर कहलाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शपथ मातृभूमि की है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कतरा-कतरा मिट जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू की एक एक बूंद से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम गौरवदीप जलाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस वीरांगना के लाल हैं हम ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दुनिया को दिखला देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ भारती के चरणों में गिर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लहू का कर्ज चुका देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत संजीवनी विद्या हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया को सिखला देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शपथ मातृभूमि की है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कतरा-कतरा मिट जाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू की एक-एक बूंद से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम गौरवदीप जलाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसंत छायी है डाली-डाली ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्यों न जश्न मनायेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझड़ आने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम गीत शौर्य के गाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्ते -पत्ते अपनी सुगंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणभूमि में फैलाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या गिराएंगी हमको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त की सर्द बयारे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उनको इतना भी इल्म नहीं -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वीर कभी पतझड़ में नहीं गिरते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो बलिदानी हो राष्ट्रध्वज के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवंत पुष्प बन जाते हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बलिदानो के बगीचों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगो -युगो तक शीश उठाकर लहराते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शपथ मातृभूमि की है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कतरा- कतरा मिट जाएंगे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू की एक -एक बूंद से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम गौरवदीप जलाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राजलक्ष्मी राज
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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