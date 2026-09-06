राष्ट्रध्वज के पुष्प

शपथ मातृभूमि की है,

कतरा-कतरा मिट जायेंगे।

लहू की एक-एक बूंद से,

हम गौरवदीप जलाएंगे।



चाहे जीवन हो या जवानी,

सब कुछ तुझ पर लुटाएंगे।

तेरे सपूतों की श्रृंखला में ,

एक और कड़ी जोड़ जायेंगे।



हम राणा सांगा हैं-

रणभूमि में लड़ते-लड़ते मर जायेंगे।

शीश कटे सो कट जाये ,

धड़ तलवार चलायेंगे।

अस्सी घाव तन पर खाकर ,

दुश्मन को थररायेंगे।



हम भगतसिंह हैं -

मृत्यु की डोली में ,

अमरत्व की दुल्हन लाएंगे।



हम सैनिक नहीं आग हैं ,

पर्वतों को पिघला देंगे।

दुश्मन के अरमानों की लंका,

धू-धू कर जला देंगे।



भूखे प्यासे लड़कर भी ,

हम युद्धवीर कहलाएंगे।

शपथ मातृभूमि की है ,

कतरा-कतरा मिट जाएंगे

लहू की एक एक बूंद से

हम गौरवदीप जलाएंगे।



किस वीरांगना के लाल हैं हम ,

यह दुनिया को दिखला देंगे।

माँ भारती के चरणों में गिर ,

हम लहू का कर्ज चुका देंगे।

मृत संजीवनी विद्या हम

इस दुनिया को सिखला देंगे।



शपथ मातृभूमि की है

कतरा-कतरा मिट जाएंगे।

लहू की एक-एक बूंद से ,

हम गौरवदीप जलाएंगे।



वसंत छायी है डाली-डाली ,

तो क्यों न जश्न मनायेंगे।

पतझड़ आने से पहले,

हम गीत शौर्य के गाएंगे।



पत्ते -पत्ते अपनी सुगंध

रणभूमि में फैलाएंगे।



क्या गिराएंगी हमको

वक्त की सर्द बयारे ।



क्या उनको इतना भी इल्म नहीं -

कि वीर कभी पतझड़ में नहीं गिरते।

वो तो बलिदानी हो राष्ट्रध्वज के

जीवंत पुष्प बन जाते हैं ।

और बलिदानो के बगीचों में,

युगो -युगो तक शीश उठाकर लहराते हैं।



शपथ मातृभूमि की है,

कतरा- कतरा मिट जाएंगे ।

लहू की एक -एक बूंद से ,

हम गौरवदीप जलाएंगे।

-राजलक्ष्मी राज

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एक घंटा पहले