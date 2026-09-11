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राजकुमार से बुद्ध तक

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                            राजकुमार से बुद्ध तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महलों में हर सुख पाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैभव ने संसार सजाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजकुमार सिद्धार्थ के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख का हर भंडार लगाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ था, फिर भी मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने प्रश्न अनुत्तरित पड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिवस जब बाहर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृद्ध पुरुष को सम्मुख पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकी कमर और काँपते तन ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के कुछ प्रश्न जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यौवन जिस पर गर्व करे मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिवस उसके रंग झड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर रोगी को तड़पते देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन को पीड़ा सहते देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस काया पर गर्व मनुज को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको पल-पल ढहते देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख का कारण जान सकें क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्रश्न नए आ पड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अर्थी को जाते देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे अपनों को रोते देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस जीवन को अपना कहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको क्षण में खोते देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु खड़ी जब अंत सभी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के क्या अर्थ बड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर संन्यासी शांत दिखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख पर अद्भुत तेज खिला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी पास नहीं था उसके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन संतुष्ट दिखा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महलों में जो शांति न पाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके संकेत सामने पड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात निर्णय बनकर आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोई थी दुनिया सुख पाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी, पुत्र और राजमहल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम दृष्टि ठहर-सी आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ़ थे मोह के बंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ़ सत्य-पथ खड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजसी वस्त्र भी पीछे छोड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख के सारे घेरे तोड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-वन भटके, तप भी साधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन के सारे आग्रह छोड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन को कष्ट दिया तो जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर फिर भी दूर पड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोग नहीं, न घोर तपस्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों में ही अति को देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों छोरों से हटकर फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मध्यम मार्ग सहज-सा देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतुलन की राह मिली तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम उसी पथ पर बढ़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोधिवृक्ष की छाँव में बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर गहरे उतरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात ढली, भ्रम टूटते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के सारे अँधेरे बिखरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर में जब ज्ञान जगा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे भ्रम निष्प्राण पड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख है—इसको जान लिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कारण पहचान लिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख से मुक्ति संभव है फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्ति-पथ भी जान लिया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा, प्रज्ञा, मध्यम पथ के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव हित सिद्धांत गढ़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्धार्थ गए थे सत्य खोजने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटे जग का दुख बाँटने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर दीप जला तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल पड़े सबकी राह दिखाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पथ पर वे स्वयं चले थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाखों पग उस ओर बढ़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा होते—राज्य चलाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालचक्र में नाम मिटाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्ध बने तो युग-युग से वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव को सत्पथ दिखलाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग किया तो सीमित जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग के विस्तार चढ़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपद, राजमहल सब त्याग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की खोज में निकल पड़े॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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