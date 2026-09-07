राह अभी बाकी है

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                            चलती हवा ये कहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहती नदी समझाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलता सूरज जाते-जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की सुबह बताता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहें चाहे जैसी हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत नहीं गँवाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकना तेरी रीत नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको चलते जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धूप मिले इन राहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी छाँव कहीं मिल जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मंज़िल बाँहें खोल खड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दूर निकलती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ नया इक किस्सा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ठोकर से कुछ पाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, वो बीत गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको चलते जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हाथ मिले, फिर छूट गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ साथ चले, फिर मुड़ भी गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको अपना संसार कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो वक़्त के आगे बिछड़ भी गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो साथ नहीं, उनकी यादों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में दीप बनाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों में लेकिन रुकना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको चलते जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब अधूरे रह जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने हमसे रूठें भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दीप हवा में बुझ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आस के धागे टूटें भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझते दीपों के आगे फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक दीप नया जलाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधियारा चाहे जितना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको चलते जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने ही मन की चौखट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्तर चुप हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भीड़ भरे इस जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन बिल्कुल तन्हा पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मौन के भीतर भी फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगीत नया जगाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद अपना हाथ पकड़कर फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको चलते जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हार मिली, वो अंत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जीत मिली, अभिमान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों ही राह के पड़ाव हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों अपनी पहचान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल किसने देखा है लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को आज निभाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हाथ में है, वह आज ही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको चलते जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझड़ से पेड़ों ने सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोना भी कोई हार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियाँ कहती हैं शाखों से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंत सदा दीवार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज गिरा है मिट्टी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल उसको फिर उग जाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंत के उस पार कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको चलते जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र ढले तो ढलने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालों को चाँदी होने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर वक़्त लिखे जो भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को फिर भी ज़िंदा रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों की गिनती क्या करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साँस को अर्थ दिलाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक भीतर धड़कन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको चलते जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन राहें छूटेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन सफ़र भी थम जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नाम लिखा है पत्थर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नाम भी शायद मिट जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पीछे अपने कर्मों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक उजला निशाँ छोड़ जाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल से बढ़कर सफ़र रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको चलते जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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