"प्रेम -गीत "

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                            रंग भरे मौसम से रंग चुरा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सनम तेरी तस्वीर बना लूँ....।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के सारे अरमा तुझपे लुटा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सनम तुझको मै तुझसे चुरा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी तक़दीर बना लूँ......।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग भरे मौसम से, रंग चुरा के......।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा दिल बैचैन बड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै बेताब बड़ी हूँ.....।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा रस्ता देख़ रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै तैयार खड़ी हूँ....।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे मेरे दिल मिले, मौसम वसंत हुए......।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिल उठे हैं ये गुलशन, पतझड़ के अन्त हुए....।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलशन के सारे फूलों क़ो चुरा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सनम तुझको, दुल्हन मै बना लूँ.....।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग भरे मौसम से रंग चुरा के.......।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिख दिया है दिल पे, नाम तेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौंप दिया तुझको सारा जहांन मेरा..,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजा सनम तुझको, नयनों मे छुपा लूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों की गली से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे दिल मे बिठा लूँ......।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग भरे मौसम से, रंग चुरा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सनम तेरी तस्वीर बना लूँ....।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-शरद कुमार श्रीवास्तव.....।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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