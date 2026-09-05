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प्रतीकों में जीवन-सूत्र

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                            प्रतीकों में जीवन-सूत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के द्वार खड़े हैं नंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि उन्हीं पर ठहरी जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य रहे, विश्वास अडिग हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन लक्ष्य से भटक न पाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति सदा आवाज़ नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन भी सामर्थ्य दिखलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रतीक यही समझाता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देवत्व भीतर जग जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष्णु संग गरुड़ के पंखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची दृष्टि का भाव मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से संबंध रहे पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों को आकाश मिले॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा उड़ना तभी सार्थक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पाँवों में धरा समाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रतीक यही समझाता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देवत्व भीतर जग जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी कमल पर जब विराजें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीचड़ में भी फूल खिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन-संपदा जितनी भी आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर कोई दाग न मिले॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैभव का क्या मोल अगर फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही अपना मैला हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रतीक यही समझाता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देवत्व भीतर जग जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरस्वती के संग में हंस हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीर-क्षीर का भेद बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बहुत मिल जाए जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या चुनना है—यह सिखलाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक सही पहचान कराए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रतीक यही समझाता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देवत्व भीतर जग जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति का मूषक छोटा-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की चंचल चाल बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाएँ दौड़ें दस दिशाओं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि उनको राह दिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को मारो नहीं, सँवारो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रेष्ठ लक्ष्य में उसे लगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रतीक यही समझाता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देवत्व भीतर जग जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्गा का सिंह दहाड़े लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के आगे शीश झुकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस हो, सामर्थ्य प्रबल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर संयम भी साथ निभाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति वही जो रक्षा करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार में बदल न जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रतीक यही समझाता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देवत्व भीतर जग जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात सवारी भर की कब थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रतीक कुछ राह दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की हर वृत्ति को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवत्व सही दिशा दे जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंदी-सा विश्वास हो मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंस-विवेक सही राह दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरुड़-दृष्टि, सिंह-सा साहस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमल-सा मन निर्मल हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूषक-सा चंचल मन अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति की बुद्धि से जुड़ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में ही देव न छूटें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देवत्व भीतर जग जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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