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प्रकृति का तांडव

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                            प्रकृति अपने रौद्र रूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर सब बहा जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान के सारे सपनों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल में तोड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ माँ है, कहाँ पिता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ भाई है, कहाँ बहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के उस तांडव ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको कर दिया जलमग्न।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिन आँगनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की किलकारी गूँजती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उन्हीं घरों की चौखट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस खामोशी मिलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने थे, बिछड़ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो साथ थे, वो खो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में आँसू रह गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सपने सारे सो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन काम आया, न दौलत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ऊँची दीवारें बच पाईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के आगे पल भर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की सारी ताकत हार गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान खुद को मालिक समझकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति से खिलवाड़ करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों को काट, नदियों को बाँध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही विनाश को आमंत्रित करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति माँ है, जीवनदायिनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका सम्मान करना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के आँचल को मत उजाड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके संग जीना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती स्वर्ग बन जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जब वह रौद्र रूप धरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पूरी दुनिया हिल जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नीता श्रीवास्तव
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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50 मिनट पहले

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