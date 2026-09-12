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पश्चात्ताप से पंचकेदार तक

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                            पश्चात्ताप से पंचकेदार तक (पौराणिक गीत)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अठारह दिन का रण थम गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र शांत पड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत खड़ी थी द्वार, हृदय में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरा विषाद भरा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त-सने संबंधों का ऋण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कैसे उन्हें चुकाना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत वचन वेदव्यास के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव का मार्ग दिखाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कर्मों का फल स्वीकारो तुम,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म का मर्म बताते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमायाचना शब्द नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को सत्य दिखाना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट की चमक छोड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत-पर्वत चलते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम की चादर, कठिन हवाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँचों फिर भी बढ़ते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर को जो खोज रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले खुद तक आना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैल का रूप धरे महादेव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु-झुंडों में छिपते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पांडव जब भी निकट पहुँचते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव आगे बढ़ जाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्शन की उस कठिन परीक्षा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अभिमान झुकाना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिलाओं जैसे पाँव जमाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीम द्वार बन खड़े हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूमि में जब दिव्य बैल समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशा-दिशा में नाद हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केदारनाथ के कुबड़-रूप पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीश सभी को झुकाना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहुओं का तेज जहाँ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुंगनाथ का धाम बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मिली है सेवा के हित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का यह ज्ञान बना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल पाकर भी विनम्र रहो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संदेश निभाना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख प्रकट हुआ चट्टानों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुद्रनाथ का धाम बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रौद्र रूप की कठिन छटा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा का संदेश बना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य मुखौटों में कब मिलता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा मुख दिखलाना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाभि-मध्य जहाँ प्रकट हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मध्यमहेश्वर धाम खिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के संतुलित क्रम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयम का शुभ ज्ञान मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाओं के तेज प्रवाह को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा में लाना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जटाएँ जहाँ शिला से निकलीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पेश्वर का धाम खिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप की उलझी हर धारा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मज्ञान का कमल खिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की सारी उलझन को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरज से सुलझाना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केदार कहे—अहंकार तजो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुंगनाथ—सेवा अपनाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुद्रनाथ—सच्चाई चुन लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मध्यमहेश्वर—संयम अपनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पेश्वर की जटा पुकारे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बंधन सुलझाना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर-मंदिर शीश झुकाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति का बस आरंभ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल मानकर खुद को बदलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-पूजन का मर्म है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पश्चात्ताप तभी है सच्चा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आचरण बदलना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि में तपना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शिवत्व को पाना होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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