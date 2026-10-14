आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Meri uljhan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मेरी उलझन

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरा जीवन पता नहीं कौन से रहस्य मय संसार में भटक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन जीवन में एक नया दृश्य बदल रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वर्तमान है,वो कब भूत बन जाता है पता नही चलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाख कोशिश के बाद भी जीवन वक्त के हिसाब से क्यों नहीं ढलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त दिन पर दिन नए जख्म देता है, और पुराने घावों को भरने भी नहीं देता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमाने से कैसे बांटू अपना दर्द,छिड़क देता है,वो नमक और उफ्फ करने भी नही देता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे की दुनिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां निस्वार्थ अपने पन की आशा करना व्यर्थ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि रिश्तों में दिखावा ही सबसे बड़ा अनर्थ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत है मुझे दोहरे चरित्र से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन कैसे समझाऊं अपने मन को,की लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पीछे कटार लेकर घूमते।है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद जख्म देते और खुद घावों को सीने का छलावा करते हैं
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
59 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree