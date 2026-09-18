आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Maa ki tuti tasvir ( by deepika)
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मां की टूटी तस्वीर

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अचानक चिटकने की आवाज आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखा तो तस्वीर गिरी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल से भरी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच में दरारें पड़ी थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे काँच के बीच में एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा झलका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अभी भी मुस्कुरा रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस तस्वीर से नौ यौवन झलक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो अभी आधी उम्र बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने किसकी तस्वीर थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान तो ना पाई मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो मेरी माँ जैसी दिखती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही याद कर पाई मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी माँ की शायद यह एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही तस्वीर थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उसने कभी तस्वीरें नहीं बनवाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसकी इस टूटी तस्वीर ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सारी इच्छाएँ बताईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश की किरण पड़ी जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीशों की दरारों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक तीव्र रौशनी कमरे में छा गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें मेरी माँ की तस्वीर धुंधली हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शायद छाप की वास्तविकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन चिटके काँच की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मेरी माँ की यादें भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही तो तस्वीर थी, माँ की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब वो भी टूटी-बिखरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree