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लिपटा हुआ आकाश

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                            तुम्हारे तने से लिपटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पीपल ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना छोटा-सा घर बनाया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी पुराने रिश्ते की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक उग आया हो विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उसने तुमसे पूछा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हारी जाति क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तुमने उससे पूछा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसकी जड़ें कहाँ की हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस पत्तियों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे की भाषा समझ ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चुप खड़े रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तुम्हारे कंधे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आकाश टाँगता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे उसकी जड़ें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी देह में उतरती गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम्हारी छाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बचपन को थामती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीपल बड़ा होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें निगल जाएगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पेड़ शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगलना नहीं जानते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे तो बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगह बनाना जानते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम दोनों को देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते रक्त से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहारे से भी बनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जड़ धरती में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी तुम्हारे भीतर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दोनों मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा वृक्ष रच रही हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी छाँव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना बँटवारा भूल सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक प्रकाश
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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18 मिनट पहले

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