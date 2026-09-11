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क्यूँ छुपाते हो तुम

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                            क्यूँ छुपाते हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ ख़ामोशी में बात रखते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कहना है, क्यूँ नहीं कहते हो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ नज़रों से मुख़बिरी कराते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज़ रखना है तो नज़रें चुराते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ फ़ासलों की दुहाई देते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मिलने के बहाने बनाते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ हर मुलाक़ात को इत्तिफ़ाक़ कहते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसी इत्तिफ़ाक़ को दोहराते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ बेरुख़ी का दिखावा करते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी फ़िक्र है तो छुपाते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ मेरी कमियाँ गिनाते हो हर बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अच्छा लगे तो बताते क्यों नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ शिकवे पुराने सँभाले हो अब तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता नहीं है तो निभाते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ सामने आकर अनजान बनते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जाते ही फिर मुड़ जाते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ कहते हो अब कोई वास्ता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ख़बर फिर भी मँगाते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ मेरे ज़िक्र पर चुप हो जाते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर होंठों पे मुस्कान सजाते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ कहते हो अब याद आते नहीं हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी निशानियाँ बचाते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ कहते हो सब फ़ैसले हो चुके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दर फिर भी खुला रखते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ दुनिया को आधी कहानी सुनाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी कहानी छुपाते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ इनकार इतना जताते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात में इकरार लाते क्यों हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हो—अब कुछ भी बाकी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ‘कुछ नहीं’ इतना बताते क्यों हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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