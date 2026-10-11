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क्या पता कल पहचान बनकर लौट आऊँ

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                            अभी संघर्षों की राह पर चला हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल आस बनकर लौट आऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख में दबकर भी चिंगारी बचाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य की हर साँस को संबल बनाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ख़ामोशी से ख़ुद को गढ़ रहा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल समय के सम्मुख सिर उठाकर खड़ा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाए रखना तुम अपने आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल प्रकाश बनकर लौट आऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज किस्मत की लकीरें रूठी हुई हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज राहें भी धुंध में डूबी हुई हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मुझे विश्वास है इस रात के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया सूरज खिलेगा फिर इसी आकाश के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटकर भी स्वयं को बिखरने नहीं दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों के स्वप्नों को मरने नहीं दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भले ही अधूरा आकार हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल साकार बनकर लौट आऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला है उसे हँसकर स्वीकार करता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नहीं मिला उसका भी सम्मान करता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त ने दिए हैं जो घाव राहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे ही हुनर भरता हूँ अपनी बाँहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज स्वयं से निरंतर लड़ रहा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल जीत बनकर लौट आऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बाँटो और मन के द्वार खोलो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वेष की दीवारों को अब तोड़ डालो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को सरल और सुंदर होने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की धरती पर प्रेम को बहने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल बनकर इस धरा पर खिलना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के जीवन में भी रंग भरना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भले ही अधूरा सा सफर हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल पूर्णता बनकर लौट आऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वनवास है तो धैर्य भी रखूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कर्मों का दीप जलाए रखूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम भी लौटे थे कठिन समय के पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अँधेरी रात के बाद होता है उजियार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मंजिल ने अभी आवाज दी है दूर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सपनों ने पुकारा है मुझे फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज संघर्षों की राह पर चला हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल पहचान बनकर लौट आऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की धारा में अपना कर्म लिख जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर सँभलने की नई सीख दे जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सफलता केवल मेरा मान न हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने से किसी का जीवन सुनसान न हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी यात्रा है शेष और हौसला जवाँ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर आज भी एक नया आसमाँ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं लौटूँगा तो केवल नाम बनकर नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटूँगा किसी के विश्वास की पहचान बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल सम्मान बनकर लौट आऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल अरमान बनकर लौट आऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी संघर्षों की राह पर चला हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल इतिहास बनकर लौट आऊँ..D.T
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवाशीष तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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