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कुछ बातें रह गईं

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                            कुछ बातें रह गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातें थीं—कही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चुप्पियाँ बेवजह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्द अधर तक आ पहुँचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको भी राह मिली नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बात होंठों तक आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मौन में जाकर ठहर गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सामने से गुज़र गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ हमारी रह गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पूछते तो कह भी देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में इतना साहस था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कौन पहल करता पहले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना-सा ही संशय था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़त लिखे—भेजे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नाम लिखे—फिर काट दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भाव कभी कहने थे हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो उम्र ने हमको बाँट दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ प्रश्न अधूरे उनके थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ उत्तर मेरे पास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद जहाँ होना था कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ मौन के इतिहास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रोज़ मिले अनजान-से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे पहचान कभी थी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों के भीतर सागर थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक लहर भी उठी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़रें मिलीं, फिर झुक भी गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल को समय भी ठहर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बरसों से कहना था हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक नमस्ते में गुज़र गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपने सत्य में ठीक रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने सत्य में ठीक रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी कोई भी था ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों दोनों दूर रहे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूरी नियति ने लिख दी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूरी हमने पाल भी ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक गाँठ ही खोलनी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने पूरी डोर गँवा दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ख़बरें उनकी आती रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हाल सभी से कहते रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका नाम नहीं लेना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी की बातें करते रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनका कोई उपचार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पीड़ा भी कहलाती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन उनसे मुक्त नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उनसे कोई गिला नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से शिकायत बाकी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक कसक-सी रहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बात हुई, वो बात नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उनका स्वर बदलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान कहीं भी चला जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एहसास कहाँ पर मरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मिलने की अभिलाषा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न फिर संवाद ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्तों का अधूरापन ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उनकी पूरी कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सोचूँ तो लगता है मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात कहाँ कह पाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भाव ज़ुबाँ तक आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मन में उम्र बिताते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शब्द कहे—तो ख़त्म हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मौन रहे—आबाद रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बात कभी हम कह न सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उम्र उसी की बात रहे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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49 मिनट पहले

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