कौन कहता है

कौन कहता है की आप महज़ एक चाँद है,

की कौन कहता है की आप महज़ एक चाँद है,

हमारी नज़रो से देखिये एक दफ़ा,

आप हमारी जाने -जाहन है।।

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एक घंटा पहले