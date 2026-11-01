याद रखो इस जीवन-पथ पर

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                            कर्मों का सिद्धांत जगत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न झुठलाया जाए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा बोए मानव जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा ही फल पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति सिखाती हर क्षण हमको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का व्यवहार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप के पीछे छाँव चली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख के पीछे प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर से जल लेकर बादल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबर में छा जाता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरस-बरसकर वही जल फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर में मिल जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रकृति का शाश्वत क्रम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग से अविराम;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे पर निर्भर होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता सारा धाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों इतना अहं मनुज को?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस बात का अभिमान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं को सबसे छोटा माने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बने महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक बनकर स्वयं जलो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में ज्योति बिखेरो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्कर्मों की राह पकड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन सफल करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा, सत्य और सदाचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का आधार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके पथ पर जो भी चलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता वही उदार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखो इस जीवन-पथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन-दौलत रह जाए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत समय में मानव के संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल कर्म ही जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यश, पद, वैभव सब मिट जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बदलता जाए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सत्कर्मों की सुगंध सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-दर-पीढ़ी महकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नीरजा वकील नीर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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