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कम्बल ओढ़े बाबा नीब करौरी

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                            कम्बल ओढ़े बाबा नीब करौरी (भक्तिगीत)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम्बल ओढ़े नीब करौरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में विश्वास लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधारण-सी देह में बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत का प्रकाश लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नज़र जिस मन पर डाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकुल मन विश्राम हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-नाम हर श्वास बना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत उनका ध्यान बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों की श्रद्धा में बाबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंशावतार महान बना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं रहे हर यश से पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा ही सम्मान हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे को भोजन मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी उनकी चाह रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखते मन को सुख मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी सी ही राह रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी उनके हाथों पाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन भी भगवान हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा आया, रंक भी आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको एक सम्मान मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति, देश, पद, नाम भुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मानव को स्थान मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद मिटे उस दृष्टि तले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मानव भगवान हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैंची की दो पर्वत-बाहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन द्वार सजाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन की शीतल मौन हवाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-सुगंध बहाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनीताल के निकट जहाँ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलाहल भी विराम हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमान की मूर्ति के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंचल मन थम जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा के पावन प्रांगण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरदीप जग जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैंची धाम की नीरवता में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का हर संग्राम शांत हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमत्कार पीछे चलते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा आगे जाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सब उपलब्धि हनुमत की है,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही बतलाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सम्मुख “मैं” जब पिघला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कर्ता श्रीराम हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात समंदर पार बसे मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके द्वार पर आते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग के ऊँचे शिखर चढ़े पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-पथ न पाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम्बल वाली छाँव मिली तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अहंकार गुमनाम हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृंदावन की पावन रज ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा को विश्राम दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाधि की मौन शांति ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह को भी प्रणाम दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह से आगे बढ़कर उनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में विस्तार हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर केवल पत्थर न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा का संकल्प बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माला केवल नाम न जपे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखियों का अवलंब बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा का पथ तभी मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन उपकार हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम्बल अब भी यही बताता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संचय कोई सार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखा सोए द्वार किसी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह हनुमत-व्यवहार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सबमें राम को देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका जीवन राम हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बाबा का धाम हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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