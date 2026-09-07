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दिल से कोई मिलता नहीं।

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                            चेहरे हज़ारों हैं मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कोई मिलता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधे से कंधे मिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कोई मिलता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास सभी दिखते हैं मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल कोसों दूर ठिकाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ मिली हर मोड़ मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीरें हँसती हैं मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में वीरानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर उत्सव है मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर एक कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल-पल को तस्वीरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को दिखलाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना कम, दिखना ज़्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपर्क हज़ारों हैं मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद कहीं मिलता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बहुत हैं होंठों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन कोई पढ़ पाता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लफ़्ज़ों की इस बारिश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एहसास बचाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने वाले लाख मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे बड़े होते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल और सिमटते जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामान बढ़ा है घर-घर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून घटता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुविधा के इस मेले में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैन कहाँ से लाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ घर में आ पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ राह निहारे आज भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा मगर मसरूफ़ बहुत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबूजी कम ही कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें कहती हैं बहुत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन हाथों ने वक़्त दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको वक़्त न दे पाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र मिली जिन हाथों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे बड़े होते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों का क़द बढ़ता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन छोटा होता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की ऊँची उड़ानों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कहीं खो जाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख मिले, पर खेल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बहुत बनते हैं मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब्र कहीं मिल पाता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मैं’ इतना ऊँचा हो बैठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘हम’ नज़र कहीं आता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकने में जो प्यार छिपा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको हार बताना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मैं’ बचता है, ‘हम’ मिटता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहत वही दिल वाली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदाज़ बदलते जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल आज भी वैसे टूटें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस राज़ बदलते जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलना जितना आसान हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निभना उतना मुश्किल है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल अब भी नाज़ुक शीशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत बढ़ती जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसरत बढ़ती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल मिलती जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल फिर बदल जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल को बेहतर करने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ही रोज़ गँवाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने की तैयारी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बहुत बढ़ता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोध कहीं घटता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग को पढ़ते-पढ़ते मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से ही कटता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती नापी, नभ छू डाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन फिर भी अनजाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया सारी पढ़ बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा के स्वर ऊँचे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में मगर दीवारें हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर चंदन गहरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में कितनी दरारें हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर को पाने निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसाँ को बिसराना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर पास बहुत आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी दीपक जलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी रिश्ते पलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मतलब कुछ हाथ अभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते हाथ सँभालते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द बिना बोले कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी अगर पहचान सके—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान अभी ज़िंदा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना तो माना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर लौटे कोई थककर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़ा खुल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘खाना लगा दूँ?’ सुनते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन फिर घर हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार दीवारें घर कब थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से घर बनता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में अपनापन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो घर ही ख़ज़ाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया नई होती रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान नया होता रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों का आकाश बढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान बड़ा होता रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना-सा ध्यान रहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को नहीं गँवाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौर भले ही नया रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान वही पुराना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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