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काश! जीवन सतरंगी हो जाए

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                            काश! जीवन सतरंगी हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश थमी, किरण जब उतरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्बर ने श्रृंगार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात रंग की एक धनुष ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से संवाद किया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर का वह दृश्य मगर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का इक राज़ बताए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग जीवन में उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल रंग सूरज-सा दमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का विश्वास जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल कितनी राह मिले पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत का दीपक जलाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम रहे और हौसला भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई रिश्ता टूट न पाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग जीवन में उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारंगी संध्या-सा दमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग-तपस्या राह दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का कुछ देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों के भी दीप जलाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ जले तो सेवा जागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन थोड़ा उदार हो जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग जीवन में उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीला सरसों-सा मुस्काए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप सरीखी आस जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात भले कितनी भी गहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह नया विश्वास जगाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख आए तो आने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का सूरज बुझ न पाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग जीवन में उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरा रंग धरती से बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझड़ भी कब अंत हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी डाली पर फिर पत्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल फिर जीवनवंत हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीता, वह बीत गया अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई कोंपल फिर खिल जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग जीवन में उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीला अम्बर बाँहें खोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर गहराई सिखलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा होना लक्ष्य रहे पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी उतना गहरा जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कद से कोई बड़ा नहीं हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच से ऊँचा हो जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग जीवन में उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील रंग कुछ मौन सिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर की आवाज़ सुनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैंगनी सपनों को छूकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पना को पंख लगाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर जितना शोर बढ़े भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से मन की बात हो जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग जीवन में उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रंग से कब बन पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्रधनुष का रूप सुहाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात अलग जब साथ खड़े हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब अम्बर ने रूप है पाना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी अपने भेद भुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब रंगों के संग हो जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग जीवन में उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दिन लाल उमंगों वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दिन नीले गहरे हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पीली मुस्कान लिए हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हरियाली ठहरे हों॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन एक-सा क्यों माँगें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल जीना आ ही जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग जीवन में उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्रधनुष ने जाते-जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी-सी बस बात कही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग अकेला सुंदर होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पूरी तस्वीर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख का रंग हो, दुःख का रंग हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग दिल से अपनाया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन केवल जिया न जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! ये जीवन सतरंगी हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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