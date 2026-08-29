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जहाँ अहं ने शीश झुकाया

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                            जहाँ अहं ने शीश झुकाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण की धूल अभी थी छाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ विजय का संदेश लाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान था टूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम बेला निकट थी आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम ने लक्ष्मण को बुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण का गुण उन्हें बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“शत्रु सही, पर ज्ञानी है वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाओ, उनसे सीखो”—समझाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मण पहुँचे शीश की ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में विजयी भाव था छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न लिए उत्तर की आशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण ने पर मौन निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मण लौटे राम के सम्मुख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“उसने कुछ भी नहीं बताया,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम ने कहा—“विनय से जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान ने आदर सदा ही पाया।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लक्ष्मण चरणों में पहुँचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय सहित सम्मान जताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही प्रश्न थे, वही था रावण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार उसने ज्ञान सुनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से जब अभिमान मिटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान ने अपना द्वार दिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का दीप वहीं है जलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अहं ने शीश झुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु रहा हो, फिर भी उसके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुण का करना मान सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान जहाँ से भी मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदर से उसको अपनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल आते तो वृक्ष झुके हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति ने यह पाठ पढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना-जितना ज्ञान बढ़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही अभिमान घटाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु केवल वह नहीं जगत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके आगे शीश नवाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी विरोधी ने भी हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का कुछ मर्म सिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा हो या बड़ा कोई भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे हमने ज्ञान है पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का दीप वहीं है जलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अहं ने शीश झुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ जान लिया—यह कहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में केवल दंभ जगाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अब भी मुझको सीखना है”—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही भाव विद्वान बनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम ने शत्रु से भी लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का सम्मान बढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकने से कब कद घटता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय ने मानव मान बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम ने जग को यही सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुण जहाँ हो, आदर पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का दीप वहीं है जलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अहं ने शीश झुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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