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इश्क़ का इम्तिहान

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                            मोहब्बत है तो इतना फ़ासला रखते हो क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में रखते हो तो मुझसे ही छुपाते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हारा हूँ—ये साबित भी करूँ कितनी दफ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नए मोड़ पे फिर इम्तिहान लेते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ख़ामोशी में भी नाम तुम्हारा ही रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मेरे लफ़्ज़ों का इतना हिसाब रखते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी वफ़ा पे सवालों की इतनी भीड़ मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी वफ़ा को सवालों से बचाते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ग़लती पे तुम्हें रिश्ता भी कम लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ग़लती को मोहब्बत का नाम देते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ में हार भी मंज़ूर है मुझको लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हारों को ही अपनी जीत कहते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हर दर्द तुम्हारा भी अपना मान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे इक दर्द से तुम इतना घबराते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने माना कि मोहब्बत में झुकना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ मैं ही झुकूँ—ये शर्त लगाते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको जाना था, तुम्हें जाने दिया हँसकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मेरे सब्र को बेरुख़ी बताते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटकर भी तुम्हें आवाज़ न दी जाते हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार इतना था कि जाने से तुम्हें रोका नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके जाने का मुझे आज भी अफ़सोस तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी ख़ुशी थी मोहब्बत, उसे रोकता भी क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम किसी और के होकर भी अगर खुश हो कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मेरी आँख में अपना ही ग़म ढूँढ़ते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार में हक़ है तुम्हारा—ये मुझे भी मंज़ूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ को हर बार मगर हुक्म बनाते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त मुश्किल हो तो रिश्तों की परख होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त मुश्किल हो तो रिश्ता ही बदलते हो क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘संतोष’ इश्क़ अगर दोनों तरफ़ ज़िंदा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही दिल का हर बार इम्तिहान लेते हो क्यों॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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