आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   How beautiful that girl looks
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

वो लड़की क्या खूब लगती है

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वो लड़की क्या खूब लगती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो वो कैसी लगती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुले लंबे बाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी नटखट सी आंखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्के गुलाबी गाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्के कपड़े में लगती है बवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशा की अंधियारी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दमकती हुई वो हसीना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै पागल वो बादल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पर्वत वो नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं घाट वो घाट की रौनक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दीप वो बाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं साँस वो वायु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं धूप वो छाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं राह वो मंज़िल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शब्द वो स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गीत वो सरगम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चाँद वो चाँदनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सागर वो लहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं धरती वो अम्बर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सीप वो मोती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कागज़ वो कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं राग वो रागिनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं फूल वो खुशबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शाम वो सवेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तारा वो आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सपना वो हक़ीक़त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दिल वो धड़कन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मौसम वो बहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं प्यास वो सावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अधूरा वो पूरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै अंबुज वो अंबिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं धड़कन वो सुकून
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं लम्हा वो जुनून
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किस्मत वो दुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सजदा वो खुदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिट्टी वो ख़ुशबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दरिया वो आरज़ू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चाहत वो यक़ीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रस्ता वो ज़मीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अधूरा सा सफ़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरी आख़िरी मंज़िल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पंकज तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree