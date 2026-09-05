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गुरु वही जो जीना सिखाए

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                            गुरु वही जो जीना सिखाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वामित्र ने राम को देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल राजकुमार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्र चलाना ही सब कुछ हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना उनका ज्ञान नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन की राहों ने सिखलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति कहाँ उपयोग में आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो राह बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वही जो जीना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रोण खड़े जब धनुष थमाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य सभी को एक दिखाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने देखा वृक्ष और डाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन केवल आँख बताएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकाग्रता जब लक्ष्य बने तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि स्वयं मंज़िल तक जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो राह बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वही जो जीना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांदीपनि के आश्रम में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण स्वयं जब शिष्य बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको जग ने ईश्वर माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे भी गुरु के सम्मुख झुके॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बड़ा हो जितना चाहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय उसे ऊँचाई दिलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो राह बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वही जो जीना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपमानों की आग मिली तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाणक्य ने संकल्प उठाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमहल से दूर खड़े हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रगुप्त को योग्य बनाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहासन से पहले गुरु ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्य में सम्राट दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो राह बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वही जो जीना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद मिले जब ज्ञान के द्वारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावित्री ने राह बनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटियों के हाथ किताबें देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा की वह लौ जगमगाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान किसी का बंधक कब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा सबका हक़ बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो राह बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वही जो जीना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामकृष्ण ने नरेंद्र में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रखर संभावना जानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नों को रोका नहीं कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोज बनी उसकी ज़िंदगानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही नरेंद्र विवेकानंद बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की आवाज़ उठाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो राह बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वही जो जीना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधाकृष्णन कक्षा से निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र-शिखर तक नाम गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद से बढ़कर शिक्षक होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका सच्चा मान रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मदिवस भी जिसने अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक के सम्मान लगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो राह बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वही जो जीना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमानों को छूकर भी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कक्षा से कलाम का नाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा मनों में स्वप्न जगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य से था उनका नाता II
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना केवल नींद नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म उसे मंज़िल तक लाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो राह बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वही जो जीना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वह नहीं जो अपनी छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्य के सिर पर रखता जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वह है जो पंख सँवारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खुला आकाश दिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्य अगर गुरु से आगे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु क्यों उसको हार बताए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन शिष्य शिखर छू लेता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु उस दिन ऊँचा हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्रंथ बदलें, युग भी बदलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु की महिमा कौन भुलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान वही जो राह बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु वही जो जीना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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41 मिनट पहले

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