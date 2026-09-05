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वहीं सृष्टि का लघु ब्रह्मांड बसाना है॥

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                            गौशाला : एक लघु ब्रह्मांड
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग के इस अनंत कोलाहल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन मेरा थक जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौशाला की शांत देहरी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्यों रुक जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस निर्मल-से शांत आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोलाहल खो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल आँखें मूँदूँ तो मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से मिलने आता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह युग भले मशीनों का हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी अब भी अन्न उगाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम, सेवा और सहज समर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का मर्म सिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस माटी से जुड़ा गौ-जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन में इतना कह जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने हित से ऊपर उठकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीता है, वह पूज्य हो जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे बोध यह होता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल गौशाला नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का जीवंत बसेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल कोई चौखट नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ मौन भी बोल उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा गीत सुनाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे-से इस शांत आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी सृष्टि समाती है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोबर की उस सोंधी गंध में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी का श्रृंगार मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी धरती के आँचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जीवन का संचार मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से जो हमने पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को फिर लौटाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि-चक्र का सहज सत्य यह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर फिर कुछ दे जाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धवल दूध की निर्मल धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का विस्तार लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घृत की पावन ज्योति जले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई संस्कार जगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का सब देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बदले में कुछ नहीं माँगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग, दया और ममता की भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बोले ही समझाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ न ऊँचा, यहाँ न नीचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भेदों की कोई दीवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धरा है, एक ही छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको मिलता एक-सा प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समता का यह सहज सत्य जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर्मन में उतर जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद बनाता मनुष्य स्वयं है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम सभी को अपनाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बछड़े की उस भोली आँखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब नटखट कान्हा दिखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मीठी-सी पुकारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृंदावन के स्वर मिलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है द्वापर गया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रेम जहाँ भी पाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वात्सल्य की निर्मल छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा फिर मुस्काता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्था कहती—गौ के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवों का भी वास रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की इस पुण्य धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अनुपम स्थान रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर श्रद्धा का मर्म यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सम्मान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निर्बल है, जो मूक खड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर भी कुछ ध्यान रहे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभ्यताएँ बदलती जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग आते हैं, जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के साधन बदलें लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल्य कहाँ बदल पाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा, करुणा, त्याग, समर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल भी थे, कल भी होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन हृदयों में ये दीप जलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हर युग में उजले होंगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब मानव स्वार्थ में डूबे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अपनों से कट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति से जब नाता टूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कुछ मर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा की शीतल छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन फिर राह नई पाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के हित में जीकर ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव खुद को पाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदा की उस शांत घड़ी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ भले ही खाली हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में लेकिन तृप्ति भरी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें श्रद्धा वाली हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझूँ—गौशाला केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार दीवारों का स्थान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा, करुणा और समता से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़कर कोई विधान नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदा की उस शांत घड़ी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरा भर-भर आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे देखने आया था बाहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सत्य भीतर मिल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझूँ—यह गौशाला केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौ-सेवा का स्थान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह करुणा का जीवित मंदिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का मान यहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मूक की पीड़ा समझी जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सेवा सम्मान बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम स्वयं पूजा हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्राणी भगवान बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब न मंदिर दूर कहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ईश्वर का ठिकाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस हृदय में करुणा जीवित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं सृष्टि का लघु ब्रह्मांड बसाना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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