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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Dialogue: krishn vs dropadi.
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कृष्ण द्रोपदी संवाद

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                            जब मेरा चीर हरण को था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सत को पाप वरण को था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तब कुंजन की सैर करी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यू माधव तुमने देर करी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पाप सभा मे बात चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी निजता पर घात् चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शकुनि ने पासे बाटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हाथ तभी क्यूं नाकाटे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब खींच मुझे वो लाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आर्यों को दास बताया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब प्राण मेरे अति त्रस्त् रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या राज काज मे व्यस्त रहे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शासक नज़र झुकाये थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब योद्धा नाक कटाये थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सभा मध्य ना राम कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
था बहुत जरूरी काम कोई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुष्ट दुशासन टूटा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पाप पुण्य को लूटा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूं अंतिम अश्रु बाट करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पहला रुंदन झूठा था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छैले से छानी छाह नही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुमको इसकी ठाह नही?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह दो कि तुम्हे परवाह नही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अबलाका बल अब आह नही?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अश्क़ नयन से बह बह कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो यमुना की धार लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सभा भवन की छत टूटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अम्बर के अम्बार लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
था अंतिम अश्रु झरने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थी मेरी लाज बिखरने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी भी कहाँ ब सेर करी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूं माधव तुमने देर करी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्णा का कृंदन कान धरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बोले माधव सुनो जरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे याज्ञसेनी हे पांचाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे आर्यावर्त की रखवाली ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै कृष्ण कन्हाई कहता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तो के हित मे रहता हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों मे वैर नही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर सही, अंधेर नही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हाथ तभी कट जाने थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर घड़ा पाप भर जाने दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तिमिर धरा पर छाने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घड़ी युद्ध की आने दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर युद्ध भूमि मे रण होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपमान तेरा कारण होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये केश तेरे सुलझायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बद का बदला लाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सभासाद चिलाएंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नभ तक धुल उड़ाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो हाथो की बात् नही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो मस्तक काटे जाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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