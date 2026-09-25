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तेरा आख़िरी ख़त बाकी है

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                            दर्द छुपाएँ कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की वीरानी छुपाएँ कैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी यादों को भुलाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ख़ुशियों को चुना था हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी क़ुर्बानी बताएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हिस्से में उजाला रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर के चराग़ जलाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी नींदों के लिए जागे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी रातों को सुलाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह अब तक तेरे दर पर ठहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस्म को घर में बुलाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने आवाज़ भी दी थी तुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ख़ामोशी सुनाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्क पलकों पे ठहर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी तस्वीर बचाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ रूहों का सफ़र था अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ रस्मों को निभाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी राहों में बिछे थे हम भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने टुकड़े अब उठाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज़ तेरी दुआओं का बाकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी साँसों से चुकाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मिला भी तो पराया बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर किसी को हम अपनाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ख़ातिर ही जले उम्र भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख अपनी अब उड़ाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा आख़िरी ख़त बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने से उसको हटाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“संतोष” रूह में तू शामिल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम होंठों पे न लाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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