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दाऊ की अपनी बात रही

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                            दाऊ की अपनी बात रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोहिणी के आँगन आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल के अनुपम दीप जलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण जहाँ थे चंचल कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ बनकर साथ निभाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बने संसार के नायक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बड़े की छाँह साथ रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल की गलियों में खेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख दोनों मिलकर झेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की हर बाल-शरारत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ ने मुस्काकर झेली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण जहाँ भी आगे बढ़ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की छाया साथ रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हलधर उनका नाम हुआ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से सम्मान जुड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल था श्रम का गौरव उनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृषि से जीवन-ज्ञान जुड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल के संग श्रम की महिमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की सौगात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल था लेकिन मद नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य कभी उन्माद नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्र उठाना जानते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध मगर संवाद नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति जहाँ संयम में रहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं विजय की बात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीम और दुर्योधन दोनों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गदा-युद्ध के शिष्य थे दोनों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु के सम्मुख भेद न कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर उन्हें प्रिय थे दोनों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु की दृष्टि दोनों पर ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्पक्षता ही साथ रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण पांडवों के संग आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-युद्ध के सूत्र बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ ने पर शस्त्र न साधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर्थ-पथ पर कदम बढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह भले दो अलग हुई थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई की परवाह साथ रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही बंधुत्व हमें सिखाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतभेदों से प्रेम न जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह अलग हो सकती अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता फिर भी कम न हो पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत अपना था, पथ अपना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्रेम-सौगात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम रण जब सामने आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीम-दुर्योधन ने बल दिखलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दोनों शिष्यों को तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु ने रण में भिड़ते पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस विद्या पर गर्व कभी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही आघात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीम नियम की सीमा भूले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंघा पर जब प्रहार कर बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु का क्रोध प्रचंड हुआ तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल लेकर वे आगे बढ़ बैठे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण जहाँ परिणाम समझते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ को मर्यादा ज्ञात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण धर्म का मर्म सँभालें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ नियम का मान सँभालें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समय की गाँठें खोलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मर्यादा थामे रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह अलग थी दोनों की पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म की ही बुनियाद रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरी धाम में आज भी देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन का प्रेम भी देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगन्नाथ के संग सुभद्रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलभद्र की गरिमा भी देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रत्नसिंहासन पर तीनों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग से वह साथ रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण अगर थे नीति के ज्ञाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ शक्ति, श्रम के उद्गाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जगत को दिशा दिखाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बने संबल के दाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण-कथा के हर मोड़ तले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की भी छाप रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहासों में नाम जो कम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे कब सम्मान भी कम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं नेपथ्य में रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नायक का आधार बना हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा जग के नायक ठहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की सौगात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा की लीला साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ की अपनी बात रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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