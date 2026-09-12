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भीष्म ने जीवन वार दिया

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                            भीष्म ने जीवन वार दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की लहरें बोल उठीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बालक असाधारण था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्र, शास्त्र, नीति के पथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवव्रत अनुपम साधक था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट सम्मुख था, फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह सभी का मार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांतनु की बुझती आँखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अधूरा सपना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्यवती से बिछुड़ रहा जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हृदय का तपना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता के मुख पर हँसी सजाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सुख भी वार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहासन चरणों में रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य स्वयं ठुकराया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्यवती के पुत्रों को ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्याधिकार दिलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंश-मोह बिसार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश ने पुष्पों से उस दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म-व्रत का मान किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांतनु ने इच्छामृत्यु देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र-त्याग सम्मान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु तक को वश में करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल पर अधिकार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हस्तिनापुर का राजमुकुट जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार डगमगाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्रांगद-विचित्रवीर्य का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भार वही उठाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा बने बिना भी कुल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर आधार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी की तीन राजकुमारियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुकुल हेतु वे लाए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबिका और अंबालिका को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचित्रवीर्य से ब्याहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबा का मन शाल्व में जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस इच्छा को सत्कार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबा जब अस्वीकार हुई तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट पुनः वह आई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीष्म-व्रत की दृढ़ सीमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह रोकने आई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पीड़ा सत्य मानकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कथा को नया विचार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परशुराम ने शस्त्र उठाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोर समर तब छाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु के सम्मुख अडिग शिष्य ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण-कौशल दिखलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु का मान, प्रण की रक्षा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों को सम्मान दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुवंश की कोमल पौधों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने वृक्ष बनाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-पाठ पढ़ाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजकुमार की हर पीढ़ी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति-धर्म-संस्कार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी के कठिन प्रश्न पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म स्वयं अकुलाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजसभा के बंधन में उनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन उन्हें तड़पाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस विवशता ने जीवन भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरमन को घाव अपार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति-दूत बन कृष्ण पधारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने साथ निभाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पांडव को अधिकार मिले यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरु-दरबार समझाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध रुके—इस अंतिम आशा को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने हर विस्तार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौरव-ध्वज के नीचे तन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पांडव के साथ रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हस्तिनापुर के सिंहासन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत समय तक नाता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म और कर्तव्य की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन कर्तव्य पर वार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणभेरी के प्रथम दिवस से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य प्रखर दिखलाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस दिन तक उस वृद्ध धनुर्धर ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र दहलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृद्ध देह में वीर हृदय ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराक्रम को विस्तार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिखंडी को सम्मुख पाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने धनुष झुकाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी पर शस्त्र न उठेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना प्रण दोहराया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु सामने खड़ी रही पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्रण को मान दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाणों की शय्या ने उस दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घायल वीर सँभाला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर तन गिर न पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शर ने तन थामा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा को भी धैर्य बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शर को तन का भार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास जगी जब शर-शय्या पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन ने धनुष उठाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर भूमि के हृदय लगा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल का स्रोत बहाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार्थ-बाण ने धरती चीरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पितामह को जलधार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य-दिशा के बदलने तक वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु-द्वार पर ठहरे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तरायण आने तक भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण-संकल्प में गहरे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छामृत्यु के तेजस्वी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु को इंतज़ार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शर-शय्या भी गुरुकुल बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-दीप जलाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजधर्म से मोक्षधर्म तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति राह दिखाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युधिष्ठिर के संशय हरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान अनंत अपार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष्णु के सहस्र नामों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन गान सुनाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकुल मन को शांति मिले—यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाश्वत मार्ग बताया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम साँसों तक मानव को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति का आधार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहासन से शर-शय्या तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका भार उठाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता, कुल और वचन बचाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सुख ठुकराया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपने राख बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग का भाग्य सँवार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म ने जीवन वार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
—संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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