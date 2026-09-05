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भारत — हर मिट्टी की अलग कहानी

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                            भारत — हर मिट्टी की अलग कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कश्मीर की वादी मुस्काए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डल झील मधुर तराने गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लद्दाख़ के हिम-शिखरों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीला अम्बर शीश झुकाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमाचल के देवदार महकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्फ़ीली राहें गीत सुनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तराखंड में गंगा उतरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर की पौड़ी दीप जलाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण-मंदिर पंजाब में चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा की पहचान पुरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाघा पर जब ध्वज लहराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीना बोले वीर कहानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत, नदियाँ, धाम अलग हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी अपनी शान पुरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिट्टी की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर बनती भारत-वाणी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली का लाल किला बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीती सदियाँ पास बुलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंडिया गेट की अमर-ज्योति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों की गाथाएँ गाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताजमहल को चाँद छुए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर प्रेम की बात सुनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी के घाटों की आरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का विस्तार बताए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आमेर का दुर्ग शान से बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्दीघाटी वीर कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थार की रेत सुनहरी होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाए मरुधर शान पुरानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम कहीं, बलिदान कहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य लिखे अपनी ज़ुबानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिट्टी की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर बनती भारत-वाणी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्छ की उजली धरती चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिर का सिंह दहाड़ सुनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोमनाथ की अडिग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटकर फिर उठना सिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँची की नीरवता बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खजुराहो का शिल्प लुभाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीमबेटका की चट्टानों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदिम युग के रंग दिखाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजंता की दीवारें बोलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एलोरा पत्थर में गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुंबई का गेटवे सागर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर-दूर के दिल मिलवाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर में भी साँसें बसतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों की यादें हैं पुरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिट्टी की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर बनती भारत-वाणी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोधगया की छाँव तले मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर राह बनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नालंदा के मौन खंडहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की ज्योति फिर जगाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुगली की लहरों के तट पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विक्टोरिया इतिहास सजाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदरबन की गहरी साँसें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन का अपना राज़ बताएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोणार्क का सूरज पत्थर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय-चक्र का भेद बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगन्नाथ का रथ जब निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-सागर ही राह बनाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान, प्रकृति और आस्था की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहती जाए एक रवानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिट्टी की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर बनती भारत-वाणी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मपुत्र की बाँहें फैलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काज़ीरंगा शान बढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिक्किम की कंचनजंघा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर सुनहरा ताज सजाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघालय के जीवित सेतु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुदरत का विज्ञान बताएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुणाचल की पहली किरणें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का अभिनंदन गाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागा पर्वत, मणिपुर घाटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिज़ोरम के वन लहराएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिपुरा के नीरमहल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल भी अपना रूप सजाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर भले हों राहें इनकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की धड़कन एक सुहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिट्टी की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर बनती भारत-वाणी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारमीनार खड़ा सदियों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैदराबाद की शान बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंध्र में तिरुपति की घंटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में श्रद्धा-ज्योत जगाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम्पी के खामोश पत्थर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजयनगर की गाथा गाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैसूर का महल रात ढले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों को धरती पर लाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाबलीपुरम के पत्थर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर से संवाद रचाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केरल के शांत बैकवॉटर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारियल की छाँव सजाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्षिण की हर छवि निराली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कला-संस्कृति शान पुरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिट्टी की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर बनती भारत-वाणी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज अकेला भारत कब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय ही पहचान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर, मस्जिद, किले ही केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की बस शान नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत उस कारीगर में बसता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने पत्थर रूप बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत उस सैनिक में बसता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सीमा-धर्म निभाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत उस किसान में बसता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने धरती अन्न उगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत उस माँ की लोरी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने प्रेम का पाठ पढ़ाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम अलग हों, रूप अलग हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की लेकिन प्रीत पुरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिट्टी की अलग कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर बनती भारत-वाणी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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