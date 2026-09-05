आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Barah Jyoti- Ek hi Shiv
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बारह ज्योति — एक ही शिव

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बारह ज्योति — एक ही शिव
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योति जली जब शिव के नाम की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने अपना द्वार सजाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारह धामों की इस यात्रा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का हर मर्म बताया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोमनाथ, प्रभास पाटन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर उठने की ठानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे कितनी बार समय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अडिग रही कहानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-शक्ति का मेल सिखाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ वही जो सुख-दुःख दोनों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भाव से साथ निभाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उज्जैन के श्री महाकाल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल भी अपना शीश झुकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मिला है, आज सँवारो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल का भय क्यों मन में आए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओंकारेश्वर, नर्मदा तट पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘ॐ’ का नाद हृदय में लाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर चाहे शोर बहुत हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अपना फिर केंद्र बनाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केदारनाथ हिमालय बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची राह कठिन हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा संग पुरुषार्थ चले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव स्वयं मंज़िल तक जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीमाशंकर, पुणे अंचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन का मौन हमें समझाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति से जो नाता रखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जड़ से जुड़ता जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी के श्री विश्वनाथ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा जीवन-गीत सुनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आना-जाना सत्य जगत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आया है, लौट भी जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्र्यंबकेश्वर, नाशिक धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोदावरी की धार बहाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद स्वयं से आगे बढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनों की फिर प्यास बुझाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवघर के वैद्यनाथ कहें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा से मत हार मानो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन हो, मन हो, घाव कहीं हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य को उपचार भी जानो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वारका के नागेश्वर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्भयता का भाव जगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भीतर भय का विष हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-स्मरण से साहस पाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामेश्वरम् सागर-तट पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम स्वयं भी शीश झुकाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामर्थ्य कितना भी हो अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय हमें ऊँचा ले जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एलोरा के घृष्णेश्वर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति का सच्चा मर्म समाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकारों से ईश्वर कब बँधे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव ने ही शिव को पाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोमनाथ से धैर्य मिला तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केदार ने पुरुषार्थ सिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाकाल ने समय समझाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामेश्वर ने शीश झुकाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारह धामों तक जाना केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीलों की कोई यात्रा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में यदि परिवर्तन न उतरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर्थयात्रा फिर पूरी नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारह ज्योति देखने निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारह सीखें साथ में लाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर में शिव खोजते-खोजते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिवस ख़ुद में मिल जाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर तक जो पाँव ले जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो बाहर की यात्रा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भीतर शिव जग जाएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही पूर्ण तीर्थयात्रा है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम अलग हैं, धाम अलग हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योति ने एक सत्य बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव को बाहर पूज लिया अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर भी शिवत्व जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
43 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree