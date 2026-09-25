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ऐ ज़िंदगी, अब तू ही बता

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                            ऐ ज़िंदगी, अब तू ही बता (ग़ज़ल)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ख़ुशी छीनी तूने, ऐ ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तू ही बता, तुझे अपनाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैन दो पल का माँगा था तुझसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर का ये ग़म उठाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठ हँसते रहे ज़माने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्क पलकों तले छुपाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाँव माँगी तो धूप ही बरसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलते दामन को अब बचाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाव साहिल पे आके टूट गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भँवर से निकल के जाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल राहों में जिनकी रखे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके पत्थर भी हम भुलाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर सजाया था जिनकी ख़ातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ही बिखरे तो घर सजाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी से भूख मिट गई लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की वीरानी हम मिटाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहा तो गुनाहगार हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ से हाथ हम मिलाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार माँगा तो फ़ासले और मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को झूठी-सी आस दिलाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़त जलाए तो याद और जगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से उसका निशाँ मिटाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्म ग़ैरों ने दिए होते तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों के वार हम भुलाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त को मरहम समझ लिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्म गहरे हुए—घटाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िलें सामने खड़ी हैं मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव ज़ख़्मी—क़दम बढ़ाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर खुला है, मगर न माँ की सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बिन घर में लौट जाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीर उसकी मुस्कुराती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी आँखें उसे दिखाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुआ उलटवार करती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ सजदे में फिर उठाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस चलती रही, मगर हमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी रूठी—उसे मनाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“संतोष” तुझसे शिकायतें हैं बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी तुझसे जुदा हो जाएँ कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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