“अभी कहानी बाकी है...”

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                            कभी-कभी लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे थक गई हैं राहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मंज़िल ने भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह मोड़ लिया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे आँखों में पलते सपनों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप दम तोड़ दिया हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई अपना छूट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई सपना टूट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वक़्त की बेरुख़ी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भीतर तक रूठ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत मन करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ छोड़ देने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन रास्तों से लौट जाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कोई उम्मीद नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई इंतज़ार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के किसी कोने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धीमी-सी आवाज़ आती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अभी कहानी बाकी है...”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँसू आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में ठहरे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही ताक़त बनेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो घाव आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर तक तोड़ रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही दूसरों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द समझना सिखाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर क्यों रुकना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इन अँधेरों से डरना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रात की गोद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सवेरा पलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर टूटे हुए ख़्वाब में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया सपना जन्म लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चलती रह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले कदम छोटे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले राह कठिन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मंज़िल से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद पर विश्वास तक पहुँचना ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज बिखरे है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कल निखरेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज रो रहे है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराकर कहेंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हम हारकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारे नहीं ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रोशनी पाण्डेय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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