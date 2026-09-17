याद करने में मजा

याद करने में मजा 'उपदेश' जज्बाती न बन।

उसका भी ख्याल रख यों सियासती न बन।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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26 minutes ago