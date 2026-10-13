वक्त से बड़ी हिम्मत उनकी

वक्त से बड़ी लगती 'उपदेश' हिम्मत उनकी।

हर एक परिस्थिति में हौसला ताकतवर उनका।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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41 minutes ago